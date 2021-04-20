Люди, которые получили первую дозу препарата Covishield производства AstraZeneca, повторно вакцинируются через 12 недель. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Каждый лично сообщать о месте и времени вакцинации по контактному номеру который человек оставил первую прививку.

В Минздраве ссылаются на результаты исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года. Согласно им, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%.

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Именно поэтому Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям одобрил рекомендации НТГЕИ увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель.

Врач-иммунолог Федор Лапий также ранее утверждал, что на рост эффективности вакцины от AstraZeneca при увеличении интервала между двумя дозами могло повлиять то, что препарат относится к векторным вакцинам.

Вакцинация препаратом Covishield

Вакцинация препаратом Covishield производства AstraZeneca в Украине началась в конце февраля 2021 года.

В Украине планируют начать вводить вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в конце февраля в размере 500 тыс. доз, использовать только для первой прививки. А повторное делать с следующих поставок этого препарата.

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