Новое исследование израильского медицинского центра им. Х. Шибы показало, что качество эмбрионов, полученных с помощью ЭКО, значительно снижается, если один из партнеров недавно был инфицирован коронавирусом.

Отмечается, что это первое в мире исследование, в котором изучается влияние коронавируса на фертильность как мужчин, так и женщин, а также на лечение бесплодия. В настоящее время медицинская литература не содержит информации о влиянии коронавируса на шансы забеременеть с помощью ЭКО.

Так, в ходе исследования были изучены 22 пары, которые проходили ЭКО и среди которых хотя бы один из партнеров заразился коронавирусом. Собранные данные показали, что заражение Covid-19 привело к значительному снижению качества эмбрионов, полученных в процессе ЭКО.

Поэтому ученые-медики советуют отложить планирование беременности с помощью ЭКО как минимум до трех месяцев после выздоровления от Covid-19.

Это объясняется тем, что и яйцеклеткам, и сперматозоидам требуется около трех месяцев для созревания, и такие инфекции, как коронавирус, могут негативно повлиять на их развитие.

В ВОЗ предупредили о самом высоком уровне распространения Covid-19.

Источник: Israel National News