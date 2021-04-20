Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) исследовало, что вакцина от коронавируса Johnson & Johnson имеет связь с редкими случаями образования тромбов. Европейский регулятор провел исследование о влиянии препарата на вакцинированных людей.
В то же время эксперты ЕМА указывают, что тромбоз является очень редким побочным эффектом после прививки Johnson & Johnson. Поэтому преимущества вакцины в борьбе с коронавирусом и предотвращением осложнений значительно превышают риски образования тромбов.
Несмотря на это, производитель должен добавить информацию о возможности развития тромбоза в описании к продукту.
Комитет по вопросам безопасности ЕМА собрал все доказательства, в том числе восемь случаев образования тромбов в США, один из которых был смертельным.
Все случаи были зафиксированы в течение трех недель после введения вакцины. На них жаловались люди до 60 лет, в основном это женщины.
ЕС не планирует продолжать использование Johnson & Johnson
Недавно в СМИ появилась информация, что Европейская комиссия не планирует продолжать сотрудничество с производителями вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Вместо этого в планах Еврокомиссии — усилить сотрудничество с фармкомпаниями, производящиит Pfizer и Moderna.
Источник: European Medicines Agency