Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) исследовало, что вакцина от коронавируса Johnson & Johnson имеет связь с редкими случаями образования тромбов. Европейский регулятор провел исследование о влиянии препарата на вакцинированных людей.

В то же время эксперты ЕМА указывают, что тромбоз является очень редким побочным эффектом после прививки Johnson & Johnson. Поэтому преимущества вакцины в борьбе с коронавирусом и предотвращением осложнений значительно превышают риски образования тромбов.

Несмотря на это, производитель должен добавить информацию о возможности развития тромбоза в описании к продукту.

Комитет по вопросам безопасности ЕМА собрал все доказательства, в том числе восемь случаев образования тромбов в США, один из которых был смертельным.

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Все случаи были зафиксированы в течение трех недель после введения вакцины. На них жаловались люди до 60 лет, в основном это женщины.

ЕС не планирует продолжать использование Johnson & Johnson

Недавно в СМИ появилась информация, что Европейская комиссия не планирует продолжать сотрудничество с производителями вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Вместо этого в планах Еврокомиссии — усилить сотрудничество с фармкомпаниями, производящиит Pfizer и Moderna.

Источник: European Medicines Agency