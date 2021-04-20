Франция станет первой страной, которая введет Covid-паспорта. Уже на этой неделе специальное мобильное приложение TousAntiCovid испытают на рейсах Air France и Air Corsica к Аяччо на Корсике, а затем на рейсах в французских иностранных департаментах.

В течение двух недель правительство Франции планирует протестировать приложение с соседними странами ЕС.

На все страны Евросоюза цифровой “зеленый пропуск” хотят распространить до середины июня.

– Надеюсь, этим летом мы вернем свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и цифровой сертификации, – заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон.

В приложении TousAntiCovid, который загрузили уже около 15 млн человек, будет содержаться информация о негативных тестах ПЦР и на антиген. К концу месяца в сервис добавят сертификаты о прививках.

Пока правительство Франции ведет двусторонние дискуссии со странами, чтобы обеспечить прочтения французского сертификата.

С помощью Covid-паспорта можно будет предотвратить использование поддельных тестов на международных рейсах. Однако приложение TousAntiCovid не будет действовать в ресторанах и магазинах Франции.

Для граждан, которые не имеют программы TousAntiCovid, будет доступна бумажная версия.

Введение Covid-паспортов в Украине

16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности к любому сценарию введения Covid-паспортов в Украине.

Сейчас система E-Health готова к выгрузке любых данных. Кроме того, Covid-паспорта могут интегрировать в мобильное приложение Дия.

Источник: Politico