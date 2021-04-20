В Киеве за сутки 892 человека заболели коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 186 231 случай инфицирования.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: