В странах Ближнего Востока распространяется новый вид коронавирусных заболеваний МЕRS-CоV. Об этом предупредили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) — это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV.

— Естественным очагом считаются также летучие мыши, именно от них, вероятно, заболел первый пациент. Не исключена роль в передаче MERS верблюдов. В общем болезнь имеет похожую на Covid-19 клиническую картину и пути инфицирования. Пока нет широкого распространения болезни, — утверждает врач-инфекционист Наталья Ахмадеева.

В Минздраве призвали украинцев, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, учитывать циркуляцию в регионе ближневосточного респираторного синдрома (МЕRS-CoV). Впервые вирус был диагностирован в Саудовской Аравии еще в 2012 году. Однако до сих пор продолжают регистрировать новые случаи заболевания людей MERS-CoV. В частности, летальные.

Также эксперты отметили, что после инфицирования у человека может повыситься температура тела, кашель и появиться одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию. В то же время эта болезнь может иметь бессимптомный характер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

— В популярном среди украинцев Египте также обнаружили MERS-CoV среди людей и верблюдов. Поэтому нужно учитывать информацию о болезнях в странах, — добавила врач.

В период с 1 января по 11 марта 2021 года Саудовская Аравия сообщила ВОЗ о семи новых случаях заражения MERS-CoV, в том числе трех летальных. Возраст пациентов — от 48 до 84 лет. Трое из них имели контакт с верблюдами. Все инфицированные болели сахарным диабетом, гипертонией или заболеваниями почек, то есть в зоне риска люди, имеющие хронические заболевания.

Инфекционист советует избегать близкого контакта с животными в этих странах, особенно с верблюдами. Не посещать места массового скопления, не употреблять сырое верблюжье молоко, мясо, обработанное неправильно. Соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

Сейчас также ведутся работы по созданию вакцины от MERS-CoV.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 апреля 2021 в Украине подтвердили — 8 940 новых случаев коронавируса. Всего в Украине от вируса умерло 40 367 человек, за сутки — 367. Выздороветь удалось 1 499 752 украинцам, за день — 12 075.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (804), Полтавской (725) и Одесской (691) областях.

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