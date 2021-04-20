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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Ожирение увеличивает риск тяжелого течения Covid-19 — исследование

Ожирение увеличивает риск тяжелого течения Covid-19 — исследование

У пациентов с ожирением вероятность развития более тяжелой формы Covid-19 выше, чем у пациентов с нормальным весом.

Также им чаще требуется кислород и инвазивная механическая вентиляция легких. Такие выводы были сделаны в результате международного исследования, проведенного в 11 странах мира.

В исследовании, проведенном австралийскими учеными, было обследовано более 7 000 пациентов из разных стран, которые были госпитализированы в 18 клиник.

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Исследователи объясняют более тяжелое течение Covid-19 тем, что избыточный вес и ожирение характеризуются хроническим воспалением, которое, возможно, может привести к повышенной восприимчивости к вирусам.

Кроме того, люди с ожирением чаще страдают от одышки, что может привести к повышенной потребности в вентиляции легких.

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Источник: EurekAlert

Фото: Pixabay

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