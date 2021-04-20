Чаще всего повторное заражение Covid-19 происходит через 3-4 месяца после перенесенного заболевания.

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина. В то же время он отметил, что повторно заболеть коронавирусом можно через полтора месяца.

— Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Этот период был 3-4 месяца. Однако были единичные ответы, что это было полтора месяца, — рассказал он.

Центр общественного здоровья Украины разработал проект приказа об эпидемиологическом надзоре Covid-19. В проекте, который уже направили в Минздрав, прописали характеристику повторного случая заболевания. Это позволит получать больше информации о таких случаях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 апреля, в Украине обнаружили 6 506 случаев Covid-19. За все время заболело почти 2 млн человек. За сутки зафиксировали 214 летальных случаев. В то же время умерло около 40 тыс. человек.

5 598 людям удалось победить страшное заболевание. Также от коронавируса в Украине за все время пандемии выздоровели почти 1,5 млн человек.