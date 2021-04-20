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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Препараты от Covid-19: Филиппины начнут клинические испытания

Коронавирус в мире

Филиппины начнут клинические испытания нескольких препаратов, включая антипаразитарный препарат ивермектин, у пациентов с Covid-19. Это необходимо для того, чтобы определить их эффективность в борьбе с коронавирусом.

— Клинические испытания ивермектина, которые могут длиться шесть месяцев, дадут нам более надежную оценку действия препарата в качестве противовирусного агента у пациентов с легким и умеренным протеканием Covid-19, — сказал министр науки и технологий Фортунато Дела Пена.

Ранее таблетки ивермектина были одобрены для лечения некоторых заражений глистами и для ветеринарного применения у животных от паразитов.

Однако Всемирная организация здравоохранения уже предостерегала от использования ивермектина у пациентов с Covid-19, за исключением клинических испытаний. Это связано с тем, что нет данных, демонстрирующих его преимущества.

Кроме того, Дела Пена сказал, что правительство Филиппин также одобрило клинические испытания новой формулы метилпреднизолона, стероида и мелатонина, в качестве лечения Covid-19.

— Мы пробуем несколько препаратов. Возможно, это не вакцины, но они потенциально могут ускорить выздоровление, — сказал он.

Новый штамм коронавируса, который впервые обнаружили в некоторых городах Бразилии, передается в два раза быстрее, чем предыдущие штаммы.

Источник: The Straits Times 

Фото: Depositphotos

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