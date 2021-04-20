Пик третьей волны, области с самой сложной ситуацией, а также оптимистичные прогнозы ВОЗ — Факты ICTV собрали главные новости о Covid-19 и готовы рассказать вам.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина уже прошла пик третьей волны коронавируса.

По словам министра, на прошлой неделе в Украине зафиксировали почти на 13,5 тыс. больных меньше, чем на позапрошлой, а также на 3,5 тыс. меньше госпитализаций.

Также на брифинге 20 апреля Степанов назвал регионы с наиболее сложной ситуацией. Ими оказались город Киев, Киевская, Одесская, Сумская, Николаевская и Харьковская области.

В этих областях высокий процент занятых коек с подведенным кислородом.

Доступ к вакцинам от Covid-19 в Украине должен улучшиться в мае, пояснил глава Минздрава и добавил, что страна не получила 3,9 млн доз вакцин из-за задержек и срывов поставок.

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, пандемию коронавируса удастся взять под контроль уже в течение ближайших месяцев.

Такое мнение высказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно, — заявил глава ВОЗ.

Правительство Индии хочет вакцинировать все взрослое население, начиная с 1 мая.

Ранее в правительстве заявили, что при нынешних темпах вакцинации, препаратов хватит только на девять дней.

Бельгия вакцинирует около 225 своих спортсменов для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом.

Речь идет в первую очередь о тех, кто еще не прошел квалификацию для участия в играх, перенесенных на год из-за пандемии.

В США вакцина от коронавируса стала доступной для всего населения старше 16 лет, заявил президент страны Джо Байден.

— Каждый в Америке в возрасте от 16 лет и старше с сегодняшнего дня имеет право на вакцину. Пойдите и сделайте ее, — написал президент в своем Twitter.

Карантин в Украине

По обновленным данным Минздрава, 20 апреля в красной зоне адаптивного карантина находятся город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области остаются в желтой, а остальные регионы — в оранжевой.