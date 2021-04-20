В Индии правительство расширило программу вакцинации против Covid-19, поэтому 1 мая начнется иммунизация всего взрослого населения старше 18 лет.

Сейчас в стране прививают медицинских работников и людей от 45 лет. Ранее правительство заявило, что всего осталось около 27 млн ​​доз вакцин от Covid-19, то есть их может хватить лишь на девять дней, если учитывать нынешние темпы вакцинации.

По решению правительства производители вакцин должны будут поставлять 50% дозы центральному правительству, остальные — правительствам штатов и на открытый рынок по заранее определенной цене.

19 апреля в столице страны Нью-Дели объявили недельный локдаун. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 апреля зафиксировали почти 260 тыс. новых случаев коронавируса. За сутки умерла 1761 человек.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения сообщил, что Украина прошла пик третьей волны распространения коронавируса. По его словам, на прошлой неделе в стране обнаружили почти на 13,5 тыс. меньше больных, чем на позапрошлой.

По госпитализаций, то зафиксировали на 3,5 тыс. меньше таких случаев. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC