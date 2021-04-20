Уже сегодня медики всерьез обеспокоены участившимися жалобами пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, на явные признаки неврологического недомогания: частые головные боли, нарушения сна, чувство тревоги, хроническую усталость. На этом фоне прогнозы специалистов на долгосрочную перспективу лишены оптимизма.

— Об этом пока мало говорят, делая акцент в основном на терапевтическом течении болезни, — отметил в своем комментарии Фактам ICTV младший научный сотрудник Института неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины, врач-невролог Сергей Кульчицкий. – Но недооценивать грядущие неврологические “обвалы” было бы крайне самонадеянно. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю угрозу.

Перепады настроения, чувство подавленности, уныния, одышка даже при выполнении несложной работы, хроническая усталость – самые распространенные признаки постковидного состояния. Даже когда очевидные симптомы (кашель, температура) болезни прошли, человека еще долго мучает слабость, подавленность, нежелание общаться с родными и друзьями. Все это — очень тревожные психоэмоциональные проявления.

По словам Сергея Кульчицкого, в неврологической практике все чаще фиксируются случаи тромбообразования после перенесенного коронавирусного заболевания. Что, в свою очередь, чревато развитием инсульта, тромбоэмболии легочной артерии. Вот почему в последнее время в перечне назначаемых врачами медикаментов стали столь популярными антикоагулянты.

Невролог также обозначил проблему, последствия которой могут оказаться самыми непредсказуемыми. А именно: если симптомы инсульта выражены не очевидно, ощущаются в легкой форме, пациент, как правило, не идет с подобными жалобами на прием к врачу, списывая недомогание на отголоски перенесенной коронавирусной инфекции. И зря! Ведь инсульт поддается лечению только тогда, когда он вовремя подхвачен, а не на поздних стадиях.

Пандемия Covid-19 спровоцировала также рост приступов эпилепсии, особенно у переболевших людей. Этой динамике явно “способствует” угнетенное, стрессовое состояние пациентов, напряженный психоэмоциональный фон общества в целом. Важно понимать, что при эпилепсии, как и в случае с инсультом, важно вовремя обратиться к врачу.

Международная противоэпилептическая лига настойчиво рекомендует всем, кто страдает эпилептическими припадками, заранее обеспечивать себя всеми необходимыми препаратами. Жизненно важно принимать лекарства вовремя, не допуская обострения болезни.

Между тем, в Украине еще не завершилась третья волна Covid-19, но нужно уже готовиться к четвертой. Очередной всплеск заболеваемости, скорее всего, произойдет осенью.