Новый метод тестирования на Covid-19 поможет обнаружить инфекцию всего за 5 минут. Такой разработкой занимается группа исследователей японского НИИ Рикэн, университета в Токио и других научно-исследовательских учреждений.

На предметное стекло, на квадратном сантиметре которого находятся миллион бороздок, помещают биоматериал. Данные бороздки, которые служат своеобразными микрокамерами, создаются с помощью специальной технологии микроскопического формообразования.

Реактив содержится в каждой микрокамере. И если образец на стекле содержит рибонуклеиновую кислоту, или РНК, коронавирусной инфекции, то камера будет излучать свет.

Отмечается, что данный метод не нуждается в амплификации РНК коронавируса. И именно потому это позволяет обнаружить даже небольшое количество вируса в микрокамере.

Традиционный ПЦР-тест занимает минимум час времени, а новый метод – всего 5 минут.

Однако серийный выпуск нового теста на Covid-19 может быть налажен не ранее, чем через несколько лет.

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Источник: NHK World-Japan