В Харькове умерла уже третья роженица, болевшая коронавирусом. Информацию о смерти женщины подтвердила пресс-секретарь обладминистрации Татьяна Огородняя.

По ее словам, женщину перевели из роддома №2 в областную клиническую больницу, где через несколько часов она умерла.

В каком состоянии ребенок, в обладминистрации пока не уточнили.

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк и заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан пообещали прокомментировать ситуацию 21 апреля.

Информацию о чрезвычайном происшествии не удалось получить от главного врача родильного дома №2 Натальи Герцен, главного врача областной клинической больницы Владимира Яроша и директора департамента здравоохранения горсовета Юрия Сороколата.

По словам главного санитарного врача Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты, данных о смерти роженицы в заведение пока не поступало.

В апреле в роддоме Харькова умерли две роженицы с Сovid-19 в возрасте 31 и 25 лет. Их дети родились здоровыми.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что состояние рожениц было затруднено течением Covid-19. Проверка этих случаев не подтвердила халатности со стороны персонала учреждения.

В Днепре умерла роженица с Covid-19

6 апреля в Днепре умерла 28-летняя роженица с Covid-19. У 28-летней женщины было 90% поражения легких, сообщил генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

За три недели до смерти ей сделали кесарево сечение. Все время роженица находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Общественное