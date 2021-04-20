В Минздраве ожидают поставку вакцины AstraZeneca от COVAX 22 апреля

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают поставки вакцин AstraZeneca в рамках инициативы COVAX в ближайшие дни.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

— Уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставки 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тыс. минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем, — отметил он.

По его словам, вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, является взаимозаменяемой. Это значит, если человек получил первую дозу препарата Covishield/AstraZeneca, который был произведен индийским Serum Institute, то вторую прививку могут сделать той же вакциной, которую разработали в Южной Корее.

Ляшко отметил, что совмещать в одном вакцинационном цикле различные вакцины, например Pfizer и AstraZeneca или AstraZeneca и CoronaVac, нельзя.

20 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ситуация с поставками и доступом к вакцинам против Covid-19 в Украине улучшится в мае.

По его словам, Украина ожидает закрытие контрактов, в частности относительно вакцины AstraZeneca/Covishield (1,5 млн доз) и CoronaVaс (1,7 млн доз). Кроме этого, в страну должны поставить вакцины от компании Pfizer, а также по инициативе COVAX.

Источник: 1+1