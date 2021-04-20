На фоне участившихся случаев тяжелых осложнений у детей после перенесенной коронавирусной инфекции, обеспокоенные родители все чаще спрашивают своих семейных врачей о возможности прививки ребенка от Covid-19. Ситуацию с детской вакцинацией Фактам ICTV комментирует декан НМУ имени А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Оксана Выговская.

По словам Оксаны Выговской, ни одна вакцина, ныне разрешенная ВОЗ к применению, не может быть привита детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку не прошла соответствующие клинические испытания. Исключением можно считать вакцину Pfizer, которую разрешена с 16 лет. Иными словами, вакцины от коронавируса для детей на сегодняшний день не существует.

Мировое и украинское, в частности, педиатрическое сообщество крайне обеспокоено отсутствием детской вакцины от коронавирусной инфекции. Нарастает количество случаев тяжелейших осложнений у детей после Covid-19. Речь идет в основном о патологиях легких и органов дыхания. Профессор Оксана Выговская призывает родителей быть максимально бдительными и обращаться к врачу при первых симптомах недомогания у детей.

— Не только кашель, боль и сухость в горле, покраснение и сухость глаз, но и перепады настроения, тревожность, апатия – все это должно насторожить и стать причиной немедленного визита к лечащему врачу, — настаивает Оксана Выговская. — Мы должны помнить, что Covid-19, прежде всего, нейротропное заболевание.

Напомним также, что с начала пандемии коронавирусной инфекции зарегистрировано 20 случаев летального исхода среди несовершеннолетних пациентов инфекционных отделений лечебных учреждений Украины.

Что же касается профилактики, то поскольку детской вакцины пока не существует, хотя в этом направлении и ведутся усиленные исследования, принципы самозащиты от вероломной инфекции по-прежнему одинаковы для всех без исключения возрастов: маски, дистанция, гигиена.

А между тем, как писали Факты ICTV, чаще всего повторное заражение Covid-19 происходит через 3-4 месяца после перенесенного заболевания.