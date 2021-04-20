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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцинация Pfizer: в Винницкой области сделали первые прививки

прививка

Прививки вакциной Pfizer\BioNTech первыми сделали жителям и работникам Ладыжинского детского дома-интерната и областного пансионата для лиц с инвалидностью и пожилых людей.

Вакцинацию проводят две мобильные бригады, которые заранее прошли обучение по вакцинации именно Pfizer\BioNTech.

Вторая категория, кому сделают прививки Pfizer — это работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

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Отмечается, что придерживаясь плана вакцинации, за каждым привитым первой дозой Comirnaty будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Привики остатками вакцины Comirnati производства Pfizer не предвидятся.

В Украине во втором месяце весны начнут вакцинировать от Covid-19 спортсменов.

Источник: Винницкая ОГА 

Фото: Depositphotos

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