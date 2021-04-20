Прививки вакциной Pfizer\BioNTech первыми сделали жителям и работникам Ладыжинского детского дома-интерната и областного пансионата для лиц с инвалидностью и пожилых людей.

Вакцинацию проводят две мобильные бригады, которые заранее прошли обучение по вакцинации именно Pfizer\BioNTech.

Вторая категория, кому сделают прививки Pfizer — это работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

Отмечается, что придерживаясь плана вакцинации, за каждым привитым первой дозой Comirnaty будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Привики остатками вакцины Comirnati производства Pfizer не предвидятся.

В Украине во втором месяце весны начнут вакцинировать от Covid-19 спортсменов.

Источник: Винницкая ОГА