Вакцинация от Covid-19 может понадобиться в 2022 году — иммунолог

Вакцинировать население против Covid-19 может понадобиться и в 2022 году.

Об этом заявил глава Национального технической группы экспертов по иммунопрофилактике, доцент кафедры детских инфекционных заболеваний Федор Лапий во время оnline-западу для СМИ Всемирная неделя иммунизации 2021. Вакцинация сближает нас.

— Мы видим на примере Израиля, вряд ли сможем за счет вакцинации свести на нет случаи заболевания Covid-19. Но на том же примере Израиля мы видим, что вакцина хорошо предотвращает тяжелые случаи и госпитализации, — отметил он.

По его словам, с помощью вакцинации можно предотвратить возникновение новой волны заболеваемости коронавирусом, то есть сохранить жизнь людям и разгрузить систему здравоохранения.

Также Лапий подчеркнул, что в мире сейчас изучают вопрос вакцинации от Covid-19 детей, ведь они также могут болеть и распространять вирус.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

20 апреля первая прививка вакциной Pfizer\BioNTech сделали жителям и работникам Ладыжинского детского дома-интерната и областного пансионата для людей с инвалидностью и пожилых людей. А 19 апреля вакцинацию препаратом Pfizer начали в Киеве.

Вторая категория, кто получит прививки Pfizer — это работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

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Фото: Черновицкая ОГА