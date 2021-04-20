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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Впервые за три месяца: в Грузии всплеск заражений Сovid-19

коронавірус

За последние 24 часа в стране зафиксировано 1 792 новых случая Сovid-19. И это максимальный показатель с 12 января 2021 года.

При этом 10 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в Грузии число инфицированных Сovid-19 возросло до 3 959 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 297 728, выздоровевших – 282 237.

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Отметим, что в осенне-зимний период волна эпидемии в Грузии спала и ежедневное количество заражений составляло лишь около полутысячи случаев. Но как только был ослаблен жесткий локдаун в стране, начали расти показатели по количеству инфицированных Сovid-19: более тысячи заражений в сутки.

В связи с этим, грузинские эпидемиологи уже заявили о том, что началась третья волна эпидемии коронавируса.

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Источник: Эхо Кавказа 

Фото: Depositphotos

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