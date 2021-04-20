Весна радует солнцем, теплом и зеленью, которая не только на деревьях, но и в тарелках. Именно сейчас в растениях уровень полезных веществ зашкаливает. И как же хочется мамам и бабушкам скармливать своим чадам зеленые витамины. А не тут-то было! Многие дети наотрез отказываются есть зеленые листья салата и шпинат.

Как подружить ребятишек с такими полезными растениями как укроп, фенхель, базилик и многими другими зеленными растениями, Фактам ICTV рассказала детский диетолог Анна Бойко.

Личный пример

В семьях, где все едят полезную еду, и зелень в том числе, редко возникают ситуации, когда малыш отказывается от чего-нибудь. Потому что он с рождения видит, что едят родители. И для него норма брокколи в тарелке или ягоды на десерт вместо пирожного.

— Если родители едят зелень, то рано или поздно и малыш пристрастится к ней, — говорит диетолог. — Главное, ненавязчиво и без нравоучений объяснить, что собой представляет овощ, что у него внутри. В общем, ребенка нужно подружить с тем, что лежит в его тарелке.

Это дело не одного дня. Наберитесь терпения, включите фантазию. Старайтесь также выбирать блюда, которые вы можете без труда разделить на “с зеленью” и “без оной”, чтобы не тратить время на приготовление еще и “детской” еды.

Право выбора

Для начала привлеките малыша к готовке или оформлению блюда, или объявите, что сегодня на ужин – новинка сезона. Дайте попробовать, каков на вкус продукт. Скажите, что ребенок может выбрать, есть ему это или нет. Если реакция: “Фе-е-е!”, отложите веточку петрушки до следующего раза. Уважайте выбор своего чада.

— Ребенок всегда должен знать, что у него есть право выбора, — советует Анна Бойко.

Помните, что зелень имеет привкус горечи. А детям горькое не нравится, поэтому они и протестуют против зеленого в тарелках. Но со временем вкусовые рецепторы сформируются, и вы еще будете умиляться, как ваши капризули едят за обе щеки салаты, щедро посыпанные измельченной петрушкой или сельдереем. А для начала радуйтесь в душе, если они съели по пол-листика.

Обман во благо

Можно, конечно, спрятать, закамуфлировать зелень в блюде. Это сложно. Маленькие гурманы имеют хорошее зрение и увидят зеленушку даже глубоко в котлете. А приготовьте-ка им смузи из клубники, крыжовника, малины и вмешайте столовую ложку хорошо измельченной в блендере зелени! Вполне возможно, что прокатит.

Силу не применять!

Не стоит заставлять ребенка съесть что-то очень полезное. Если ему не нравится, он будет бунтовать против даже супер-супер-фудов. Да, это полезно. Да, это необходимо организму…

— Но не нужно устраивать трагедию, если ребенок не хочет есть зелень, — сказала Анна Бойко. – У малыша свой взгляд и свои ощущения. Он не может уговорить себя как взрослый и съесть что-нибудь, только потому, что это благотворно скажется на его здоровье.

Дети интуитивно выбирают продукты, которые им нравятся. И не нужно силой навязывать им ваши пищевые пристрастия. Нужно вместе вырабатывать хорошие семейные пищевые привычки.

Чтобы любые овощи принесли только пользу, нужно научиться правильно их выбирать.