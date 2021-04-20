Даже после легкой формы Covid-19 врач должен наблюдать пациента до шести месяцев. Если последствия инфекции длятся более 12 недель, говорят о постковидном синдроме.

Постковидный синдром уже внесен в Международную классификацию болезней, и многие медики и ученые работают над новыми методами полноценного восстановления организма.

Как привести в норму легкие, пострадавшие от Covid-19, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт клиники Оберег Елена Антонюк.

В тканях легких тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, происходят иногда очень серьезные изменения. От воспаления появляются участки фиброза. Они могут быть обширными, и тогда мы говорим об определенном проценте поражения легких, иногда это небольшие участки, которые видны на рентгене как светлые пятна, – так называемое матовое стекло. И в тех, и в других случаях необходимы реабилитационные действия, чтобы привести легкие в норму.

— Процессы в легких, к счастью, обратимы, — сказала врач-терапевт. – При правильной и своевременной организации реабилитации таких больных, орган восстанавливается.

Сколько времени на это нужно? Все сугубо индивидуально и зависит от степени поражения ткани. Те, кто побывал в стационаре с тяжелым течением болезни или в реанимации, еще на этапе интенсивного лечения получают и помощь в восстановлении. Остальные должны прислушиваться к своему организму и обращаться к семейному врачу амбулаторно.

Проявления постковидного синдрома разнообразны: пациент может кашлять, испытывать одышку, недостаток воздуха, боль за грудиной. После тщательного исследования легких на УЗИ или КТ врачи индивидуально подбирают реабилитационные методы, рассчитывают нагрузку и время реабилитации.

— Поскольку коронавирус действует не избирательно, а задевает сразу несколько систем, то реабилитация должна быть комплексной, — подчеркнула Елена Антонюк. — Так что подключать приходится и других специалистов.

Самые простые и доступные способы: надувать воздушные шарики, дуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. Эти незамысловатые упражнения дают возможность легким больше раскрыться и увеличить объем поступающего в них воздуха. Разноцветные шары и булькающие пузырьки еще и настроение поднимают.

Можно применять различные дыхательные практики: дыхание йогов по Бутейко, Стрельниковой и проч.

После того, как пациент выписан, он должен обязательно выходить на улицу. Ходьба в комфортном темпе на свежем воздухе способствует большему насыщению крови кислородом. Затем подключаются движения руками, легкие нагрузки.

Нагрузки нужно увеличивать постепенно: сначала ходить, потом чередовать ходьбу с легким бегом. Учитывая, что сердце тоже задето инфекцией, не стоит геройствовать.

При кашле хороши щелочные ингаляции. При необходимости назначают дренажный массаж, воздействие ультрафиолетом.

— Все реабилитационные мероприятия проводятся под наблюдением врачей, — подчеркнула доктор. – Нужно отслеживать анализы крови, потому что у многих развивается анемия или тромбопения, когда меняется свертываемость крови и образуются тромбы. При необходимости назначают дополнительные исследования вплоть до МРТ.

Главное — не оставаться со своими страданиями один на один, а прийти к специалистам за помощью.

Слишком сильный ответ иммунной системы на коронавирус может вызвать воспаление в организме. Как избежать этого, читайте на Фактах ICTV.