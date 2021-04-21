Детям до шести лет нельзя удалять аденоиды, ведь они поддерживают местный иммунитет.

Об этом рассказал Фактам ICTV врач-отоларинголог Сергей Мазлумьянц в программе Есть здоровый вопрос. С шести до 12 лет у человека происходит эволюция аденоидов и они уменьшаются. Но сейчас увеличение носоглоточной миндалины чаще встречается и у взрослого населения.

— Удаление аденоидов — это не всегда выход из ситуации. Лучше прибегать к терапевтическому лечению. Также сейчас активно и эффективно используют лазеро-терапевтическое лечение, — отметил врач.

По словам врача, когда родители с ребенком или взрослые люди обращаются с этой проблемой, следует сделать определенные анализы. Это общий анализ крови, мочи, сделать посев на флору и чувствительность из носа, чтобы определить насколько слизистые носоглотки у ребенка имеют бактериальную среду. Кроме того, нужно сделать назоцитограмму, чтобы предотвратить риск аллергической патологии.

— Можно сделать высокотехнологичную операцию, но если у ребенка будет осложнения в виде аллергического ринита, операция будет нерезультативной, — говорит Мазлумьянц.

Также следует исключить наличие глистных инвазий (лямблии, аскариды и т.д.) в организме.

Врач заверил, что сейчас в медицинских учреждениях есть современное хирургическое оборудование, которое позволяет при необходимости провести операцию без крови с минимальным травматическим воздействием на соседние ткани. Кроме того, специалист добавил, что по стандартам ВОЗ, хирургическое вмешательство при детских операций проводят только под общим наркозом.

Сергей Мазлумьянць также рассказал о том, как вовремя распознать ангину у ребенка, какие анализы делать и как правильно лечить заболевание. Подробнее читайте в материале Фактов ICTV.