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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Британия начала разработку таблеток от коронавируса

пігулки, таблетки, ліки

Власти Великобритании сообщили о разработке таблеток от коронавируса. Эти таблетки можно будет использовать для лечения от Covid-19 в домашних условиях.

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Препарат планируют выпустить осенью. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, капсулы помогут побороть ожидаемую третью волну эпидемии коронавируса.

На данный момент формируют целевую группу для наблюдения за предстоящими испытаниями нового препарата для борьбы с Covid-19.

Если таблетки удастся разработать, они могут стать третьим методом борьбы с коронавирусом наряду с прививками и массовым тестированием.

Лечение от Covid-19

Американская компания Regeneron Pharmaceuticals успешно завершила третью фазу клинических испытаний препарата, который снижает риск заболеть Covid-19.

Этот препарат вводится подкожно и состоит из двух видов моноклональных антител. Исследователи отмечают, что он снизил риск развития симптомов коронавируса на 81% у людей, которые живут в одном помещении с инфицированным человеком.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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