Во время онлайн-брифинга в Министерстве здравоохранения Украины заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер предоставил анализ работы Контакт-центра МЗ по противодействию Covid-19.

Он привел некоторые цифры. Так, с начала работы контакт-центра обработано 418 тыс. звонков.

— Мы зафиксировали, что сейчас идет большое количество обращений по вакцинации, — сказал замминистра. — 81% — это вопрос о записи в лист ожидания приложении Дия.

Ярослав Кучер напомнил, что записаться в лист ожидания можно через приложение Дия, портал Дия и через контакт-центр по телефону 0-800-60-20-19.

— Основное количество звонков обрабатываются на уровне операторов, — подчеркнул Ярослав Кучер. — Мы постоянно обновляем базу знаний операторов и контролируем качество обработки обращений граждан. Читайте Япония добивается 50 млн дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech

Около 48% вопросов к операторам касаются приложении Вдома. Операторы обладают исчерпывающей информацией о прохождении самоизоляции и работе приложения. Еще 13% обращений касаются диагностики, 10% — вакцинации.

Ярослав Кучер напомнил, что сейчас изменен подход к вакцинации (отменены прививки остатками вакцин для публичных лиц). Он обратился к гражданам с просьбой сообщать о возможных нарушениях нового порядка вакцинации.

Замминистра напомнил, что сейчас создано более 300 мобильных бригад, которые выезжают в отдаленные места для выполнения прививок. Заявки на выезд мобильных бригад можно передавать через контакт-центр.

— Хочу поблагодарить наших партнеров — операторам мобильной связи, которые предоставили бесплатный качественный мобильный интернет мобильным бригадам, выезжающих на вакцинацию, — сказал Ярослав Кучер. — Это существенно облегчит работу медиков, привлеченных к вакцинации. Они смогут оперативно вносить данные о вакцинированных в местах, где отсутствует стационарный интернет.

Министр здравоохранения Украины Макcим Степанов сообщал, что ситуация с вакцинами улучшится уже в мае.