Многие из нас расценивают антибиотики как чуть ли не панацею от всех болезней. Стоит чихнуть или кашлянуть, как сразу же на помощь призываем “волшебную пилюлю”, способную, по нашему мнению, вылечить абсолютно любую хворь. Но так ли это? В каких случаях антибиотики показаны, а в каких они не то что не помогают, но даже причиняют вред организму? Разбираемся с семейным врачом поликлиники Оболонского района Киева Людмилой Сердюк.

Для начала воздадим должное антибиотикам. Да, их появление стало настоящим прорывом в медицине. Они помогли в разы снизить смертность и продлить человеческую жизнь. Но эйфория длилась недолго. Ровно до того времени, пока ученые-микробиологи не выявили целые штаммы новых болезнетворных бактерий, абсолютно не подвластных силе антибиотиков. Даже если последние принимать в повышенных дозах. Благо, что антибиотики сегодня можно купить в каждой аптеке, причем не обязательно по рецепту врача. В медицинском лексиконе появилось новое понятие – “инфекции, резистентные (устойчивые) к антибиотикам”.

— Важно знать и понимать, что антибиотики призваны бороться с бактериями, ставшими причиной целого ряда болезней, — отмечает Людмила Сердюк. – Но в случае с вирусами антибиотики совершенно бессильны. Яркий тому пример – коронавирус, которым пытается укротить все мировое сообщество. Ровно также, как нет никакого смысла глотать антибиотики при таких вирусных заболеваниях, как грипп, ОРВИ, корь, вирусные гепатиты.

По словам Людмилы Сердюк, совершенно незаслуженная популярность антибиотиков является зловещим предвестником возникновения череды новых вспышек суперинфекций, которые могут спровоцировать новые супербактерии, устойчивые к большинству антибиотиков.

Тем не менее реальность такова, что в период пандемии Covid-19 потребление антибиотиков возросло в разы! Довольно часто врачи назначают их просто, чтобы подстраховаться на тот случай, если к фоновой болезни вдруг присоединится пневмония бактериальной природы. Что, по глубокому убеждению терапевта с многолетним стажем, совершенно нецелесообразно, пока нет четкого подтверждения наличия бактериальной инфекции. Ведь если антибиотик был назначен, так сказать, заблаговременно, но инфекция все равно проявилась, это свидетельствует о том, что на борьбу с ней нужно назначать уже другие антибиотики. Поскольку принимаемые ранее оказались бессильны и бесполезны.

Здесь, как говорится, на руку и свежая информация из ВОЗ, согласно которой почти 80% подхвативших коронавирусную инфекцию назначали антибиотики. При том что инфекция бактериальной природы была диагностирована всего у 10% пациентов.

Призываем и предупреждаем: необоснованное, спонтанное потребление антибиотиков, особенно во время разгула коронавируса может провоцировать рост тяжелейших осложнений и увеличение количества летальных исходов от патогенных возбудителей с “железобетонной” резистентностью к антибиотикам. На сегодня около 800 тысяч смертей вызвано такими резистентными бактериями. Чуть меньше половины из них “на совести” мультирезистентного туберкулеза.

Так что давайте не будем совместными усилиями приближать то время, когда клиницисты окажутся попросту бессильны перед стремительно развивающимися опаснейшими инфекциями, которые не поддаются лечению ни одним из известных антибиотиков.

А между тем, как сообщают Факты ICTV, украинцы все больше интересуются разными аспектами вакцинации от Covid-19