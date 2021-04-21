От коронавирусной инфекции за два месяца в Украине умерли 6 936 людей. Таковы данные Государственной службы статистики.

При этом самой частой причиной смерти названы болезни системы кровообращения – 71 638 случаев. От ишемической болезни сердца скончались 49 890 украинцев, а 13 683 человека умерли от инсульта.

11 702 украинца стали жертвами онкологических заболеваний, 4 634 человека погибли в результате ДТП, самоубийств, умышленных убийств и случайных отравлений.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1 030 граждан Украины, болезни органов дыхания “убили” – 3 457 украинцев, органов пищеварения – 4 137 человек.

Всего с начала текущего года в Украине умерли 109 112 человек.

В Украине в ближайшие дни ожидается снижение уровня смертности от коронавируса.

Источник: Госстат