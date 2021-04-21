Кабмин планирует с мая делать 5,65 млн прививок против Covid-19 ежемесячно. Такие данные обнародованы в Национальном плане вакцинопрофилактики Covid-19 на 2021 год.

К концу года планируют охватить вакцинацией 48,9 млн украинцев.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин:

8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca,

10 млн доз американской Novavax,

более 1,91 млндоз китайской Sinovac Biotech,

1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).