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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Кабмин обнародовал план вакцинации против Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

вакцинація в україні

Кабмин планирует с мая делать 5,65 млн прививок против Covid-19 ежемесячно. Такие данные обнародованы в Национальном плане вакцинопрофилактики Covid-19 на 2021 год.

К концу года планируют охватить вакцинацией 48,9 млн украинцев.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин:

  • 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca,
  • 10 млн доз американской Novavax,
  • более 1,91 млндоз китайской Sinovac Biotech,
  • 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Источник: Кабмин

Фото: Pixabay

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