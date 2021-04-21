Статистика последних дней от Минздрава Украины удручает не только общими цифрами заболеваемости и смертности. Гораздо более тревожно звучит другой показатель — резкий рост заболеваемости среди детей. Не единичными уже стали случаи детской смертности от Covid-19. Что можно сделать, чтобы максимально защитить ребенка от коварного вируса? Вопрос задали детскому врачу-инфекционисту, профессору, заведующему кафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца Сергею Крамареву.

Если до недавнего времени заболевание у детей, которые заразились коронавирусной инфекцией, чаще проявлялось в легкой форме, то сегодня течение болезни стало более тяжелым, — отмечает Сергей Крамарев. В основном речь идет о тяжелой дыхательной недостаточности и поражении легких. Нередко страдают и другие органы, а значит имеет место так называемая “полиорганная недостаточность”.

По словам Сергея Крамарева, наблюдается также и тревожная динамика роста тяжелых состояний на фоне коронавирусной инфекции среди новорожденных. Что объяснимо: младенцы, как правило, страдают и от бактериальных, и от вирусных инфекций гораздо в большей степени, нежели более взрослые дети.

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И наоборот, многие дети от года и больше переносят коронавирусную болезнь бессимптомно. Это важный сигнал, поскольку они могут интенсивно заражать других. Вот почему крайне актуальна социальная дистанция, которая должна распространяться даже на тех, кто выглядит вполне здоровым.

Пока не совсем понятно, почему более старшие дети легче переносят болезнь. Возможно, у них уже выработался иммунитет, благодаря другим вирусам. Ведь SARS-CoV-19, который вызывает Covid-19, далеко не единственный известный науке коронавирус. Более того, многие простудные заболевания, к примеру, ОРВИ, также “дело рук” этих самых других коронавирусов. То есть вполне возможно предположить, что защитных сил организма таких деток хватает на сопротивление Covid-19.

Что же касается детских групп риска, то среди них — дети со сложными фоновыми заболеваниями. Например, с врожденным пороком сердца, заболеваниями метаболического типа, с врожденными синдромами иммунодефицита. У таких детей больше шансов заразиться любыми инфекциями, не только Covid-19.

— Понимаю, что непросто максимально ограничить контакты детей, в том числе и друг с другом, — говорит Сергей Крамарев. – Но все же нужно стремиться хотя бы не допускать игр в больших группах. Если в семье есть еще дети, братья, сестры, пусть лучше с ними чаще играют, проводят время. В стенах одной квартиры нет большой опасности. Но вот многолюдные праздники, всевозможные гуляния, — от всего этого я бы рекомендовал воздержаться. Во всяком случае, пока.

Очень важно также и максимально ограничить общение детей с более старшими родственниками – бабушками, дедушками и так далее. Мы уже знаем, насколько высок риск тяжелейших осложнений от коронавирусной болезни для возрастных людей. Да, звучит это несколько болезненно, с моральной точки зрения, но это действительно важный аспект для снижения распространения инфекции.

И еще один актуальный момент. Если вы заметили настораживающие признаки в состоянии ребенка, все же не торопитесь вести его в больницу. Туда с большой долей вероятности могут прийти и люди, реально заболевшие Covid-19. Не паникуйте. Но обязательно свяжитесь с вашим семейным врачом.

Итак, чтобы максимально защитить своих детей от коронавирусной болезни, родители должны стать, образно говоря, ярыми сторонниками социального дистанциирования. Плюс, конечно же, гигиена. Приучить ребенка постоянно мыть ручки не сложно, но очень важно! Сейчас трудные времена, и нам всем следует вносить свою лепту в их преодоление, делая для этого все от нас зависящее.

А между тем стало известно, что уже на этой неделе в Украину должны доставить 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. Общее количество полученных по контрактам вакцин составит более 1,1 млн доз.