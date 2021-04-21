В Украине зарегистрировали южнокорейский препарат AstraZenecа.

Приказ об этом подписал министр здравоохранения Максим Степанов, он также сообщил, что 367 тыс. доз этой вакцины в рамках инициативы COVAX должны прибыть в Украину 22 апреля.

Также Степанов рассказал, что Киев может выйти из красной зоны до 30 апреля.

— Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного в желтый уровень. Но все зависит от нас, — подчеркнул министр.

Ученые из Национальной академии наук Украины заявили, что в ближайшие дни ожидается снижение уровня смертности от коронавируса.

Они отметили, что количество новых случаев коронавируса снизилась на 14% за последнюю неделю.

Тем временем в Харькове развернули 30 дополнительных коек с подведенным кислородом для больных коронавирусом, сообщил исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

Коронавирус в мире

Нидерланды с 28 апреля начнут ослабление карантина, откроют террасы ресторанов и кафе, а также отменят комендантский час.

Израиль планирует начать второй этап вакцинации, во время которого хотят сделать прививки детям в возрасте от 12 до 15 лет.

— Готовьте плечи и детей, — сказал премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху.

Принятие решения по количеству зрителей на Олимпийских играх в Токио могут перенести до июня.

На этот шаг Оргкомитет игр пошел из-за вспышки Covid-19 во многих регионах Японии.

Черногория сообщила о снятии ограничений на въезд для украинцев, а также граждан Беларуси, России и Северной Македонии.

Для въезда в страну не нужен даже отрицательный ПЦР-тест, отметил министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич.

По данным университета Хопкинса, за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилась до 142 млн 650 тыс. 677 человек.

Общее количество смертей от начала пандемии достигла 3 млн 41 тыс. 923 случаев.