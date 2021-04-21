По словам главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской, заболеть сейчас можно даже имея высокий уровень антител.

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Явные клинические признаки болезни развиваются не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое недомогание.

— А в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к Covid-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться, — уверяет Голубовская.

Все ожидали, что третья волна будет слабее первых двух, но коронавирус мутировал, поэтому строить прогнозы на дальнейшее развитие пандемии сложно.

В ВОЗ утверждают, что пандемию можно будет взять под контроль в ближайшее время.

Источник: Коронавірус_інфо