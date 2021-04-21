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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Проверка мужского здоровья: кому, когда и к какому врачу обращаться

Проверка мужского здоровья: кому, когда и к какому врачу обращаться

Как отмечают медики, большая часть сильной половины человечества, имея карьерные и финансовые успехи, имеют серьезные проблемы со здоровьем. И на это не нужно закрывать глаза, ведь многие хронические заболевания начинаются постепенно.

Кандидат медицинских наук, уролог высшей категории Юрий Кудрявцев акцентирует на что именно следует обратить внимание мужчинам.

— 33% мужчин страдают повышенным артериальным давлением. Нормальным считается давление 120 на 80 мм. рт. ст. Показатель выше 135 на 80 нуждается в дополнительном обследовании, — говорит он.

Кроме того, 35% взрослых мужчин имеют избыток веса, то есть ожирение.

— Обратите внимание на так называемый индекс массы тела: его можно вычислить по формуле: I = масса тела (кг): (разделить) на рост в м². Нормой является индекс массы тела от 18,5 до 24,9. И крайне важно знать уровень холестерина, — отмечает врач.

Кудрявцев рекомендует не пренебрегать регулярной физической активностью: хотя бы прогулки пешком в течение 2,5 часов в день.

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А еще — здоровый сон от 7 до 9 часов в сутки. Ведь нарушение сна провоцирует риск заболеваний сердца и сосудов, диабета, депрессии, эректильной дисфункции и ожирения.

— Если вам 45 и более лет, то обязательно сдайте анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген). Это поможет выявить опухоли простаты на ранних стадиях, которые хорошо поддаются лечению, — отмечает он.

Поддержка мужского здоровья:

  • вес, физическая активность, питание;
  • гигиена;
  • контроль безрецептурной медикаментозной поддержки;
  • контроль употребления алкоголя и табакокурения;
  • безопасность во время занятий спортом и отдыха;
  • изучение семейного анамнеза (истории) и факторов риска;
  • ментальное здоровье (депрессии);
  • факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • колоректальные заболевания (толстого кишечника);
  • профилактические меры по заболеваниям, которые передаются половым путем;
  • работа с факторами риска онкоурологических заболеваний;
  • использование ремней безопасности при езде на автомобиле.

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Фото: Pixabay

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