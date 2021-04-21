Как отмечают медики, большая часть сильной половины человечества, имея карьерные и финансовые успехи, имеют серьезные проблемы со здоровьем. И на это не нужно закрывать глаза, ведь многие хронические заболевания начинаются постепенно.

Кандидат медицинских наук, уролог высшей категории Юрий Кудрявцев акцентирует на что именно следует обратить внимание мужчинам.

— 33% мужчин страдают повышенным артериальным давлением. Нормальным считается давление 120 на 80 мм. рт. ст. Показатель выше 135 на 80 нуждается в дополнительном обследовании, — говорит он.

Кроме того, 35% взрослых мужчин имеют избыток веса, то есть ожирение.

— Обратите внимание на так называемый индекс массы тела: его можно вычислить по формуле: I = масса тела (кг): (разделить) на рост в м². Нормой является индекс массы тела от 18,5 до 24,9. И крайне важно знать уровень холестерина, — отмечает врач.

Кудрявцев рекомендует не пренебрегать регулярной физической активностью: хотя бы прогулки пешком в течение 2,5 часов в день.

А еще — здоровый сон от 7 до 9 часов в сутки. Ведь нарушение сна провоцирует риск заболеваний сердца и сосудов, диабета, депрессии, эректильной дисфункции и ожирения.

— Если вам 45 и более лет, то обязательно сдайте анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген). Это поможет выявить опухоли простаты на ранних стадиях, которые хорошо поддаются лечению, — отмечает он.

Поддержка мужского здоровья:

вес, физическая активность, питание;

гигиена;

контроль безрецептурной медикаментозной поддержки;

контроль употребления алкоголя и табакокурения;

безопасность во время занятий спортом и отдыха;

изучение семейного анамнеза (истории) и факторов риска;

ментальное здоровье (депрессии);

факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний;

колоректальные заболевания (толстого кишечника);

профилактические меры по заболеваниям, которые передаются половым путем;

работа с факторами риска онкоурологических заболеваний;

использование ремней безопасности при езде на автомобиле.

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