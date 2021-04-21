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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Уровень стресса и тревоги у украинцев растет — исследование

Уровень стресса и тревоги у украинцев растет — исследование

По результатам апрельского опроса, проведенного украинской компанией Gradus Research, уровень стресса у украинцев остается на очень высоком уровне — более 81% из 100%.

Этот показатель, начиная с мая 2020 года, держится почти на одном уровне, а на такой высокий уровень он поднимался в последний раз в июне 2020 года.

Исследования также показали, что по сравнению с мужчинами, женщины переживают сильнее почти на 10%. Среди различных возрастных групп: очень высокий уровень стресса у молодежи 18-24 лет — 85%, и у группы людей в возрасте 45-54 лет — 81%.

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Среди регионов очень высокому уровню стресса подвержены жители Западной Украины.

У респондентов также спросили, какие эмоции они испытывают в последнее время чаще всего. Топ-5 эмоций украинцев это: надежда, тревога, разочарование, неуверенность и, как ни странно, радость.

Женщины наиболее подвержены: тревоге — 38%, надежде — 34%, неуверенности — 27%, разочарованности — 25% и радости — 19%. Мужчины чувствовали: надежду — 38%, тревогу — 29%, радость, уверенность и интерес — 24%.

Украинцы в возрасте 55-60 лет больше всего чувствуют тревогу и разочарование, а молодые люди 18-24 лет — радость, интерес и уверенность.

Психолог дала советы, как пережить одиночество во время пандемии.

Источник: Gradus Research

Фото: Dreamstime

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