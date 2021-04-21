В Украине в ближайшие дни ожидается снижение уровня смертности от коронавируса.

Об этом заявили ученые из Национальной академии наук Украины в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине в период 20 апреля — 4 мая.

В течение последней недели количество новых случаев коронавируса снизилось на 14% после уменьшения на 2% неделю назад. По данным Meddata, количество госпитализаций снизилась более чем на 10%.

— Количество новых летальных случаев сократилось менее чем на 5% и продолжает, в общем, находиться на плато. Среднее за неделю количество новых летальных случаев по состоянию на 20 апреля — 373 смерти. Ожидается снижение смертности в ближайшие дни, — указано в прогнозе.

Кроме того, среднее количество новых случаев уменьшилось до 12 743 человек в день. Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равна 10 529 (Prophet) и 12 369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля и 11 122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля — 4 мая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 429 человек, в общем — 40 796. В то же время выздоровели — 14 720 пациентов.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской ( 881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

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Источник: НАН