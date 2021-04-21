Ангина — достаточно серьезное заболевание, к которому не следует относиться легкомысленно и лечить его самостоятельно без консультации врача.

Об этом рассказал Фактам ICTV врач-отоларинголог Сергей Мазлумьянц в программе Есть здоровый вопрос. По его словам, родителям следует знать, как вовремя распознать ангину у ребенка, какие анализы делать и как правильно лечить заболевание.

Врач отметил, что родители могут сразу определить признаки воспалительного процесса на небных миндалинах: высокая температура (38-40°C), налет, увеличение лимфатических узлов, боль в горле при глотании, покраснение горла.

По статистике, такие симптомы у 90% являются признаком острого тонзиллофарингита, который вызывают вирусы. А только 10% — это ангина, которую вызывают стрептококки.

— Чтобы определить заболевание, следует обратиться к врачу и сделать стрептатест, чтобы выявить стрептококки. Это простой метод определения ангины, а тест делается быстро, — отметил врач.

Также Мазлумьянц подчеркнул, что ангина не лечится без антибиотиков. Ребенок обязательного должен пройти курс антибактериальной терапии, ведь осложнения, которые могут возникнуть после или во время заболевания, опасные.

— От неправильного лечения острого тонзиллита и ангины последствия бывают очень опасными. У ребенка могут возникнуть ревматоидные поражения суставов, пиелонефрит. Ребенок не сможет полноценно заниматься спортом, вести активный образ жизни потому, что родители во время лечения, пожалели организм ребенка и не дали принимать антибиотики, — добавил он.

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