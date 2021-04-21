В парижском Диснейленде, который, как правило, является крупнейшей туристической достопримечательностью Европы, в конференц-центре с 24 апреля будут проводить массовую вакцинацию. Таким образом Франция стремится ускорить процесс вакцинации населения.

Парк развлечений на востоке от Парижа закрыт с 30 октября, когда было решено закрыть второстепенные предприятия из-за всплеска инфекции.

Сначала ожидалось вновь открыть двери Диснейленда 2 апреля, но ухудшение ситуации заставило отложить это решение.

Вакцинировать людей будут за пределами парка развлечений в их клубе Newport Bay Club, конференц-центре рядом с гостиничным комплексом.

— Диснейленд в Париже гордится тем, что помогает поддерживать власть прививать людей против коронавируса, — отметил вице-президент по эксплуатации парка Эрик Марион.

Он будет находиться в ведении местных властей и региональной службы здравоохранения и будет открыт только в выходные. В то же время, остальные пункты вакцинации во Франции в основном закрыты в воскресенье.

Цель центра — делать инъекции не менее 1 тыс. человек в день. Франция стремится привить хотя бы одной дозой до середины мая 20 млн человек. По состоянию на 20 апреля во Франции одну дозу получили почти 12,8 млн человек или 19% от числа всего населения.

В конце марта стало известно, что главный стадион страны Стад де Франс временно переоборудуют в центр вакцинации против коронавируса.

Власти французского департамента Сен-Сен-Дени надеются, что такое решение позволит ежедневно вакцинировать тысячи французов, которые не могут оперативно этого сделать.

Источник: The Local