Ученые из Техасского университета A & M обнаружили новый штамм коронавируса BV-1, неуязвимый для некоторых нейтрализующих антител.

Впервые этот штамм обнаружили у американского студента из Техаса. Там студенты проходили тестирование на Covid-19 в рамках университетской программы.

Мужчина получил положительный результат 5 марта, а через 20 дней тест снова подтвердил наличие вируса в организме, что свидетельствует о более длинной продолжительности болезни в среднем для взрослых в возрасте от 18 до 24 лет. Отрицательный результат студент получил 9 апреля, симптомов болезней у него уже не было.

Исследования показывают о том, что несколько нейтрализующих антител неэффективны для других вариантов Covid-19 с теми же генетическими маркерами, что и BV-1.

— Пока мы полностью не изучили этот штамм, но он имеет сочетание мутаций, которые похожее на другие штаммы. Он сочетает генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым течением и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам, — отметил вирусолог Бен Нойман.

Эксперты из Техаса уже сообщили соответствующую информацию о последовательности генома BV- 1 в глобальную базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса GISAID.

Недавно группа международных ученых обнаружила, что бразильский штамм Covid-19 передается в два раза быстрее, чем предыдущие штаммы.

Вирус имеет 17 идентифицированных мутаций и три мутации спаечного белка — N501Y, E484K и K417T, которые помогают вируса плотно связываться с клетками человека и проникнуть внутрь. Новый штамм Сovid-19 также может уклоняться от иммунного ответа на предыдущие штаммы вируса.

Источник: Medical Xpress