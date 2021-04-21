В Украину на этой неделе должны доставить 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. Общее количество полученных по контрактам вакцин составит более 1,1 млн доз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— На этой неделе в Украину должны прибыть 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. То есть общее количество уже поставленных вакцин до конца недели составит более 1,1 миллиона доз, — заявил он.

Также глава правительства отметил, в мае в Украину доставят значительно больше доз вакцин от Covid-19.

— В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, и прививочная кампания значительно ускорится. Президент Украины четко определил, что до конца этого года больше половины населения должны получить прививку от COVID-19. Мы не отступаем от этого плана и сделаем все, чтобы его реализовать, — заявил Шмыгаль.

Вакцинация от коронавируса в Украине

20 апреля первую прививка вакциной Pfizer\BioNTech сделали жителям и работникам Ладыжинского детского дома-интерната и областного пансионата для людей с инвалидностью и пожилых людей. Днем ранее вакцинацию препаратом Pfizer начали в Киеве.

Следующими прививки Pfizer получат работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

Отметим, с начала вакцинации в Украине привили 477 833 человека. За прошедшие сутки, 20 апреля, вакцину получили 15 042 человека.

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Источник: Денис Шмыгаль