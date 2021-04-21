В понедельник, 19 апреля, Израиль закрыл два оставшихся отделения для больных Covid-19.

Израильская кампания высокоскоростной вакцинации начала приносить эффективные результаты и новых случаев Covid-19 все меньше.

Палаты для больных Covid-19 еще оставались в медцентре Хиллель Яффе в Хадере и медцентре Баруха Паде в Тверии. Но их тоже уже окончательно закрыли, а оставшиеся пациенты были переведены на лечение в палаты внутренней медицины.

На пике коронавирусной пандемии в медцентре Хиллель Яффе работали три специализированных отделения Covid-19, но за последние несколько дней в лечении нуждались в среднем не более семи пациентов.

— Я рад сообщить, что мы закрываем последнее действующее отделение для больных корнавирусом. Если возникнет необходимость, мы снова откроем отделения, но надеемся, что в этом не будет необходимости, — сказал директор больницы доктор Микки Дудкевич.

Медицинский центр Баруха Паде также закрыл последнее коронавирусное отделение в понедельник.

— Это очень радостная и обнадеживающая новость. Мы только что закончили дезинфекцию палат и с нетерпением ждем возвращения к нашей повседневной работе. Теперь наши бригады могут вернуться в загруженные отделения внутренней медицины, — сказал директор больницы доктор Эрез Он.

Израиль планирует провести второй этап вакцинации против коронавируса через шесть месяцев.

Источник: Ynetnews