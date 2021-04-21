В Украине с начала года проведено 48 операции по трансплантации органов, а до конца года проведут еще не менее 250.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в социальных сетях.

— С начала года мы уже сделали 37 трансплантаций почки, 7 — печени, 4 — сердца. Всего — 48 операций в 13 центрах. А это значит, что спасли жизнь 48 человек без их выезда за границу, — отметил он.

По словам Степанова, в 2021 году в Украине запланировано не менее 250 операций по трансплантации жизненно необходимых органов. В стране бюджет на это увеличили в пять раз. Министр отметил, что главная цель — это получить трансплантационную независимость Украины за три года.

17 марта в Киеве провели уникальную аллогенную семейную трансплантацию костного мозга 18-летнему мужчине.

Это первая трансплантация в рамках реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Источник: Максим Степанов