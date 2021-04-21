В Украине зарегистрировали южнокорейскую вакцину AstraZeneca

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZenecа, которую производит Южная Корея.

Об этом Степанов сообщил в социальных сетях. По его словам, 367 тыс. доз этого препарата в рамках инициативы COVAX должны прибыть в Украину 22 апреля.

— Подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена ​​на южнокорейском площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX, — отметил министр.

Он добавил, что часть партии оставят для прививки второй дозой граждан, которые уже вакцинировались препаратом CoviShield, а остальные — для первой прививки.

Степанов напомнил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield — абсолютно одинаковые, поэтому манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки останутся манипуляциями.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко также отмечал, что в Минздраве хотят использовать партию вакцин AstraZenecа за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Он убежден, что медицинская система позволяет делать минимум 90-100 тыс. прививок в день.

Сейчас Украина ожидает закрытие контрактов, в частности относительно вакцины AstraZeneca/Covishield (1,5 млн доз) и CoronaVaс (1,7 млн доз). Кроме этого, в страну должны поставить вакцины от компании Pfizer, а также по инициативе COVAX.

Источник: Максим Степанов