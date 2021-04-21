В Украине за последние сутки зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, всего — 1 974 118. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.
Госпитализация понадобилась 4 411 пациентам.
За последние сутки в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 429 человек, всего — 40 796.
За последний день в стране 14 720 пациентов преодолели вирус, всего — 1 514 472.
В Украине провели 109 007 тестирований (в частности методом ПЦР — 46 746, методом ИФА — 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45026).
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 965 случаев / 1650 прививок;
- Винницкая область — 327 случаев / 473 прививки;
- Волынская область — 382 случая / 592 прививки;
- Днепропетровская область — 771 случай / 981 прививки;
- Донецкая область — 735 случаев / 575 прививок;
- Житомирская область — 276 случаев / 396 прививок;
- Закарпатская — 104 случая / 560 прививок;
- Запорожская область — 845 случаев / 822 прививки;
- Ивано-Франковская область — 106 случаев / 466 прививок;
- Киевская область — 881 случай / 683 прививки;
- Кировоградская область — 126 случаев / 181 прививки;
- Луганская область — 336 случаев / 194 прививки;
- Львовская область — 492 случая / 1576 прививок;
- Николаевская область — 397 случаев / 355 прививок;
- Одесская область — 769 случаев / 900 прививок;
- Полтавская область — 539 случаев / 335 прививок;
- Ровенская область — 616 случаев / 485 прививок;
- Сумская область — 437 случаев / 499 прививок;
- Тернопольская область — 269 случаев / 339 прививок;
- Харьковская область — 938 случаев / 644 прививки;
- Херсонская область — 171 случай / 411 прививок;
- Хмельницкая область — 717 случаев / 715 прививок;
- Черкасская область — 622 случая / 364 прививки;
- Черновицкая область — 202 случая / 498 прививок;
- Черниговская область — 139 случаев / 348 прививок.
Коронавирус в Украине
Для сравнения, согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 20 апреля подтвердили 1 961 956 случаев.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (804), Полтавской (725) и Одесской (691) областях.