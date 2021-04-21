В Украине за последние сутки зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, всего — 1 974 118. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.

Госпитализация понадобилась 4 411 пациентам.

За последние сутки в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 429 человек, всего — 40 796.

За последний день в стране 14 720 пациентов преодолели вирус, всего — 1 514 472.

В Украине провели 109 007 тестирований (в частности методом ПЦР — 46 746, методом ИФА — 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45026).

Коронавирус в регионах

г. Киев — 965 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область — 327 случаев / 473 прививки;

Волынская область — 382 случая / 592 прививки;

Днепропетровская область — 771 случай / 981 прививки;

Донецкая область — 735 случаев / 575 прививок;

Житомирская область — 276 случаев / 396 прививок;

Закарпатская — 104 случая / 560 прививок;

Запорожская область — 845 случаев / 822 прививки;

Ивано-Франковская область — 106 случаев / 466 прививок;

Киевская область — 881 случай / 683 прививки;

Кировоградская область — 126 случаев / 181 прививки;

Луганская область — 336 случаев / 194 прививки;

Львовская область — 492 случая / 1576 прививок;

Николаевская область — 397 случаев / 355 прививок;

Одесская область — 769 случаев / 900 прививок;

Полтавская область — 539 случаев / 335 прививок;

Ровенская область — 616 случаев / 485 прививок;

Сумская область — 437 случаев / 499 прививок;

Тернопольская область — 269 случаев / 339 прививок;

Харьковская область — 938 случаев / 644 прививки;

Херсонская область — 171 случай / 411 прививок;

Хмельницкая область — 717 случаев / 715 прививок;

Черкасская область — 622 случая / 364 прививки;

Черновицкая область — 202 случая / 498 прививок;

Черниговская область — 139 случаев / 348 прививок.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 20 апреля подтвердили 1 961 956 случаев.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (804), Полтавской (725) и Одесской (691) областях.