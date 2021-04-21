В Украине за последнюю неделю зафиксировали существенный рост количества госпитализаций детей с коронавирусом в возрасте до 9 лет.

Об этом сообщили ученые из Национальной академии наук Украины в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине на 20 апреля — 4 мая

— Довольно неожиданно в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось как минимум вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно, — отметили в прогнозе.

В то же время ученые прогнозируют снижение количества выявленных случаев коронавируса в Украине. Так, количество случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад.

Кроме того, в НАН добавили, что в Украине в ближайшие дни ожидается снижение уровня смертности от коронавируса.

Количество новых летальных случаев сократилось менее чем на 5% и продолжает, в общем, находиться на плато. Средняя за неделю количество новых летальных случаев состоянию на 20 апреля — 373 смерти.

Источник: НАН