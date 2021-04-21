PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Украине выросло количество госпитализаций детей с Covid-19 — ученые

діти

В Украине за последнюю неделю зафиксировали существенный рост количества госпитализаций детей с коронавирусом в возрасте до 9 лет.

Об этом сообщили ученые из Национальной академии наук Украины в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине на 20 апреля — 4 мая

— Довольно неожиданно в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось как минимум вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно, — отметили в прогнозе.

Читайте
Когда дети смогут вакцинироваться от Covid-19 - объяснение эксперта

В то же время ученые прогнозируют снижение количества выявленных случаев коронавируса в Украине. Так, количество случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад.

Кроме того, в НАН добавили, что в Украине в ближайшие дни ожидается снижение уровня смертности от коронавируса.

Количество новых летальных случаев сократилось менее чем на 5% и продолжает, в общем, находиться на плато. Средняя за неделю количество новых летальных случаев состоянию на 20 апреля — 373 смерти.

Источник: НАН

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка