Во время брифинга в Министерстве здравоохранения, заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер сообщил, что теперь доступ к получению качественной информации на официальном сайте Минздрава получили люди с нарушением слуха.

Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно зайти на ресурс, нажать виджет “Для людей с нарушением зрения” и заполнить соответствующую форму. После этого с ними свяжутся специалисты и с помощью языка жестов выяснят детали обращения.

— Это важный шаг к разрушению языковых барьеров и предоставлению доступа отдельным категориям граждан к качественной информации по медицинской помощи, — подчеркнул Ярослав Кучер.

Во время Пасхальных праздников нужно будет придерживаться ограничений, установленных в регионе в соответствии с тем, в какой зоне карантина он находится.