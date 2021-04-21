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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Как людям с нарушениями слуха получить актуальную информацию в Минздраве

девушка работает на компьютере

Во время брифинга в Министерстве здравоохранения, заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер сообщил, что теперь доступ к получению качественной информации на официальном сайте Минздрава получили люди с нарушением слуха.

Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно зайти на ресурс, нажать виджет “Для людей с нарушением зрения” и заполнить соответствующую форму. После этого с ними свяжутся специалисты и с помощью языка жестов выяснят детали обращения.

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— Это важный шаг к разрушению языковых барьеров и предоставлению доступа отдельным категориям граждан к качественной информации по медицинской помощи, — подчеркнул Ярослав Кучер.

Во время Пасхальных праздников нужно будет придерживаться ограничений, установленных в регионе в соответствии с тем, в какой зоне карантина он находится.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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