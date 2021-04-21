PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Япония добивается 50 млн дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech

Вакцинация

Япония надеется получить 50 миллионов дополнительных доз вакцины от Covid-19 производства компаний Pfizer\BioNTech.

Премьер-министр страны Есихидэ Суга уже призвал фармацевтическую фирму Pfizer  увеличить поставки. Так, Япония теперь собирается закупить достаточно вакцины для примерно 110 миллионов человек в возрасте от 16 лет и старше.

Отмечается, что Япония ранее заключила договор с Pfizer на поставку 144 миллионов доз вакцины от коронавируса и с Moderna Inc. на 50 миллионов доз.

Читайте
В Украине зарегистрировали южнокорейскую вакцину AstraZeneca

Суга заявил, что правительство Японии ожидает, что к концу сентября 2021 года будет достаточно поставок, чтобы сделать прививки определенной категории людей из 126-миллионного населения страны.

В Японии рассматривают возможность повторного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса или же проведения их без зрителей.

Источник: The Japan Times

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка