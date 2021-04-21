Япония надеется получить 50 миллионов дополнительных доз вакцины от Covid-19 производства компаний Pfizer\BioNTech.

Премьер-министр страны Есихидэ Суга уже призвал фармацевтическую фирму Pfizer увеличить поставки. Так, Япония теперь собирается закупить достаточно вакцины для примерно 110 миллионов человек в возрасте от 16 лет и старше.

Отмечается, что Япония ранее заключила договор с Pfizer на поставку 144 миллионов доз вакцины от коронавируса и с Moderna Inc. на 50 миллионов доз.

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Суга заявил, что правительство Японии ожидает, что к концу сентября 2021 года будет достаточно поставок, чтобы сделать прививки определенной категории людей из 126-миллионного населения страны.

В Японии рассматривают возможность повторного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса или же проведения их без зрителей.

Источник: The Japan Times