Согласно новому исследованию, в котором принимали участие почти 50 тысяч пациентов из США, активные и регулярные занятия спортом защищают от развития тяжелой формы коронавируса.

Люди, которые занимались спортом по 150 минут в неделю и заболели Covid-19, намного легче перенесли инфекцию.

Также тяжелых последствий от перенесенного коронавируса не наблюдалось у тех пациентов, которые уделяли физической активности немного меньше времени. Но все же более 10 минут в день.

А вот людей, которые практически не занимались спортом, намного чаще госпитализировали в результате заражения коронавирусом. И вероятность умереть от Covid-19 у этих пациентов была примерно в два с половиной раза выше, чем у спортивных людей.

— Мы верим, что результаты этого исследования представляют собой действенное руководство, которое может использоваться населением во всем мире для снижения риска тяжелых последствий от Covid-19. В том числе и смертельного исхода, — отмечает автор исследования Дебора Ром Янг.

Ученые также подчеркивают, что значение имеет даже небольшая физическая активность. Например, прогулка с собакой, бег, езда на велосипеде или плавание.

— Нет необходимости постоянно ходить в спортзал или заниматься на беговой дорожке по часу в день. Прогулка с собакой — это уже физическая активность, потому надо больше двигаться и меньше сидеть, — утверждает профессор Росс Арена из Университета Иллинойса.

Любая физическая активность помогает организму в борьбе с различными заболеваниями. В том числе это относится и к Covid-19.

Стало известно, почему тренировки не помогают сбросить лишний вес.

Источник: WebMD