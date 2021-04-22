В начале недели во все регионы Украины разъехались свежие 215 тыс. доз китайской сыворотки CoronaVac. Одними из первых инъекцию получили спортсмены и их тренеры, которые поедут на летнюю Олимпиаду в Токио. Сейчас их самочувствие прекрасное.

– Если один человек на Олимпиаде заболеет непривитый, то всю команду будут снимать с соревнований, – говорит олимпийский чемпион Александр Петров.

Кроме спортсменов эту вакцину получат учителя, полицейские и военнослужащие.

Под конец недели в Украину доставили еще и американскую партию вакцин Pfizer. Эту сыворотку Украина получила бесплатно по международной программе COVAX – когда богатые страны-доноры спонсируют прививки более бедных государств.

Особенность этой вакцины в том, что её нужно хранить при очень низкой температуре – минус 70 градусов по Цельсию. К счастью, транспортировку этой вакцины тоже взяли на себя иностранные доноры. Наняли частную компанию с необходимым оборудованием.

Если сравнить китайскую и американскую вакцины, то эффективность первой в зависимости от страны колеблется от 50% до 80%. Pfizer имеет показатель 95%.

Однако иммунолог Федор Лапий советует не спешить прятать китайскую вакцину. Она, по его мнению, может оказаться даже эффективнее других препаратов и быть устойчивой к мутациям вируса.

Одним из мировых лидеров по количеству прививок в мире является Британия. Там вакцинировано половину населения, в основном сыворотками Pfizer и AstraZeneka. В Украине используют её индийскую копию Covishield.

Но из-за распространения новых штаммов там началась паника.

– Британский штамм не является устойчивым к вакцине. Но он очень инфекционный и охватывает младшие возрастные категории населения, – говорит Ирена Таранюк, корреспондент BBC NEWS Украина.

Так что дело не в качестве вакцин. Они достаточно эффективны, говорят специалисты. Увеличение заразности вируса означает, что надо ускорять вакцинацию и приобретать коллективный иммунитет.

По словам врача-инфекциониста Владимира Курпиты, все вакцины, которые сейчас допущены на рынок, разрешены ВООЗ и имеют одинаковую возможность предотвращать развитие серьезных осложнений. Вакцинирование уже доказывает свою эффективность, в том числе в Британии, где обнаружены новые штаммы вируса.

– У них там фиксируют несколько десятков тысяч новых случаев, но за день умерло семь человек. Вот разница: 450 в Украине и семь в Британии, – подчеркивает Курпита.

Возможно, прививки и не всегда предотвращают заражение, но наверняка снижают смертность.

Мировым лидером по уровню вакцинирования сейчас является Израиль. Врач-реаниматолог Борис Брыль говорит:

– в Израиле почти нет больных. Заражаются преимущественно невакцинированные.

Израиль постепенно снимает карантинные ограничения и уже с мая собирается открывать границы.

Близки к нему и объединенные Арабские Эмираты. Первую дозу вакцины там получили практически все граждане. Вторую – четверть населения. Прививаться там мог любой желающий еще в декабре.

Америка сейчас лидер по количеству инъекций в мире – там уже ввели 190 млн доз. И делают 2 млн прививок за день. А вот Украина – антилидер. У нас вакцинировано не более 1% населения.

Деньги на вакцины в Украине есть, но продавать ей никто не спешит, объяснил министр здравоохранения Максим Степанов:

– Блокируют экспорт, чтобы вакцины были именно для своей страны. Любые понятия рыночных отношений, к которым мы привыкли до пандемии коронавируса, они отсутствуют.

От этого страдает не только Украина. В Грузии прививки получили чуть более 20 тыс. человек. В то же время опыт небогатой Сербии, где уже бесплатно вакцинируют даже иностранцев, если у них есть желание, свидетельствует, что многое зависит от активности властей.

В Минздраве обещают, что совсем скоро ситуация в Украине изменится – спрос на вакцины среди богатых стран спадет, и дойдет очередь до нас. А до конца года планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

Прививка от Covid-19 уже доказала свою эффективность в развитых странах. А медленные темпы с вакцинацией в Украине вполне закономерны. Небогатые страны всегда в конце очереди.

Кабмин обнародовал план вакцинации против Covid-19

Кабмин планирует с мая делать 5,65 млн прививок против Covid-19 ежемесячно. Такие данные обнародованы в Национальном плане вакцинопрофилактики Covid-19 на 2021 год.

К концу года планируют охватить вакцинацией 48,9 млн украинцев. Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин.