Современный мир захлебывается новостями о коронавирусной инфекции, о методах преодоления и о количестве жертв вируса. Людям достаточно трудно справиться с таким количеством информации, а психика только усиливает пандемические страхи.

Как рассказал Фактам ICTV доктор психологических наук, профессор, директор Института Психологии им. Г.С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины Сергей Максименко, пандемия вызвала у украинцев психические расстройства.

— Всякая травма или всякие пандемии они провоцируются психологическими факторами. То есть идут от психики человека. И здесь присутствует и страх, и депрессия. А почему? Мы слышим: коронавирус, коронавирус, и постоянно ощущаем на себе это давление. И все это превращается в системное внутреннее явление — внутренний мир. И все это приобретает признаки обсессивного невроза, — сказал он.

Профессор объяснил, что это, по сути, такая мания преследования, поскольку болезнь вытесняет все.

— И через все внешние манипуляции создается впечатление, что мы попали в ловушку. Психологическое состояние таково, что мы постоянно переживаем, — утверждает он.

Также профессор Максименко отметил, что зависимое поведение, которое сформировалось, напоминает обсессивный невроз или манию преследования. Чтобы преодолеть обсессивный невроз надо выстраивать защитный механизм.

Во-первых, по его словам, надо формировать креативное мышление, начиная с младшего школьного возраста. Нужно подвергать сомнению тот фактаж, который является шатким. Во-вторых, надо формировать системность: взгляда на природу, на мир, на человеческое мышление. В-третьих, выстраивать стратегии общения.

— В общении, как в капле росы, освещается характерологический мир личности, ее помыслы и рассуждения. А личность начинается с любви, — уверяет Максименко.

И в-четвертых, добавил доктор психологических наук, нужно выстраивать стратегии жизненных перспектив.

В то и же время Максименко отметил, что самое главное — это достижение цели.

— Ставь себе цель, которая объективирует, сосредотачивает личность на достижении определенных моментов. Моментов, которые удостоверяют зрелость противостоять негативным влияниям. Это помогает и вылечиться, и идти дальше, помогает преодолеть невзгоды, — сказал он.

Кроме этого профессор обратил внимание на то, что у людей наступает алогичность мышления. Происходит это после того, как сознание пережило чувство страха или безысходности.

— И алогичность мышления проявляется в том, что одновременно существует и агрессивное состояние, и депрессивное. У человека наступает психологический терроризм. Он не может сдержать агрессивность, а с другой стороны — боязнь. И возникает депрессия, которая влияет на появление тех или иных заболеваний, — подытожил он.

Психолог дал советы, как пережить одиночество во время пандемии.