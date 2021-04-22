День психолога: 7 необычных вопросов

Жизнь современного человека крайне насыщенна и эмоциональна. Каждый из нас переживает, радуется, грустит и удивляется. То есть, все мы испытываем огромную гамму чувств, с которыми иногда так трудно справиться. А разобраться в себе, в своих страхах и переживаниях помогают опытные специалисты — психологи.

Всеукраинский день психолога отмечают 23 апреля.

В свой профессиональный праздник с Фактами ICTV пообщалась психолог-консультант в направлении когнитивно-поведенческой терапии Елена Головко.

— Елена, какие плюсы и минусы вашей профессии?

— Лично мне интересно исследовать и изучать механизмы работы человеческой психики. В конце концов интерес стал любимой профессией. Профессиональные знания дают возможность быть полезной людям и помогают лучше разобраться в себе. Это действительно огромный плюс в профессии. Кстати, психология — это наука, которая способна существенно улучшить качество нашей жизни.

Но есть и минусы. Постоянная работа с проблемами людей сама по себе эмоционально изнурительна, и поэтому психолог должен заботиться о своем ресурсе, чтобы иметь возможность эффективно помогать другим. К тому же в Украине достаточно низкий уровень психологического образования населения. Наше постсоветское общество только сейчас постепенно приходит к пониманию возможности и важности психологической помощи.

— Как человеку понять, что без психолога не разобраться?

— Бывают такие периоды в жизни, когда человек чувствует беспомощность, неуверенность в себе, застревает в эмоциях, конфликтах, сложные жизненные события начинает воспринимать как непреодолимые, тогда стоит задуматься о помощи психолога.

— Елена, а когда у психологов самый пик работы?

— В психологии нет какой-то сезонности или пика нагрузки. Это объясняется тем, что каждый в свое время проходит свои кризисные этапы (личностные кризисы и проблемы в межличностных отношениях).

А вообще мы — психологи — считаем, что пик нашей работы еще впереди, потому что психологическая грамотность населения повышается.

— У вас огромный профессиональный опыт. Возможно, есть случай из вашей практики, который запомнился вам больше всего и почему?

— У психологов существует этический кодекс, который защищает конфиденциальную информацию клиента, поэтому выкладывать ее в публичное пространство мы не имеем права. Поверьте, интересного очень много. Каждый клиент интересен своей историей.

— А у вас есть свой психолог? Или вы сами себя лечите?

— Да, в работе психолога очень важно самому быть в проработанном состоянии, разобраться с собственными вопросами, чтобы они не мешали работе. Поэтому у психолога должен быть свой психотерапевт и супервизор для помощи в сложных случаях.

— К сожалению, не все люди психически здоровы. Подскажите, как себя вести, если подошел человек и вы начинаете понимать, что он неадекватный?

— Если вы понимаете, что возле вас неадекватный человек, важно максимально избежать контакта, не вступать в споры, поскольку любая ваша реакция может спровоцировать ненужную вам активизацию общения с неадекватом с непредсказуемыми последствиями.

Если поблизости есть другие люди, можно подойти к ним. В случае, если вы видите, что действия неадекватного человека угрожают жизни и здоровью окружающих, не лишним будет сообщить в полицию.

— И напоследок очень хочется задать такой философский вопрос. Елена, что такое счастье, по вашему мнению?

— Счастье — категория философская. А как мы знаем, психология вышла из философии. Одно из определений счастья — это отсутствие несчастья. Так вот, психология помогает человеку разобраться с проблемами и таким образом гармонизировать свое внутреннее состояние.

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