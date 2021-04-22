Существует высокая вероятность неправильного забора биологического материала для теста самим человеком. Об этом заявил врач-инфекционист Игорь Гайдук, пишет УНН.

Он пояснил, что техника забора биологического материала для теста не такая и простая, а еще довольно неприятная.

— Ложноотрицательные анализы встречаются при любом методе обследования, а в домашних условиях эта вероятность увеличивается в разы. Человек может взять анализ очень поверхностно, и тогда результат будет отрицательный, — сказал врач.

Гайдук считает, что домашние тесты — просто бизнес-проект. Ведь достоверный результат будет только тогда, когда материал берет профессиональный специалист. И после этого отправляет его в лабораторию.

При этом врач-инфекционист заявил, что недостоверные негативные результаты домашних тестов создают опасность в распространении Covid-19.

— Человек сделал неверно тест и пошел заражать других. Поэтому главное — сделать качественный тест на антиген коронавируса в лабораторных условиях, когда забор делает именно специалист, — подытожил Гайдук.

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