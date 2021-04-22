PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Домашние тесты на Covid-19 могут быть опасны

Домашние тесты на Covid-19 могут быть опасны

Существует высокая вероятность неправильного забора биологического материала для теста самим человеком. Об этом заявил врач-инфекционист Игорь Гайдук, пишет УНН.

Он пояснил, что техника забора биологического материала для теста не такая и простая, а еще довольно неприятная.

— Ложноотрицательные анализы встречаются при любом методе обследования, а в домашних условиях эта вероятность увеличивается в разы. Человек может взять анализ очень поверхностно, и тогда результат будет отрицательный, — сказал врач.

Гайдук считает, что домашние тесты — просто бизнес-проект. Ведь достоверный результат будет только тогда, когда материал берет профессиональный специалист. И после этого отправляет его в лабораторию.

Читайте
Новая партия вакцины AstraZeneca будет в Украине 23 апреля - Степанов

При этом врач-инфекционист заявил, что недостоверные негативные результаты домашних тестов создают опасность в распространении Covid-19.

— Человек сделал неверно тест и пошел заражать других. Поэтому главное — сделать качественный тест на антиген коронавируса в лабораторных условиях, когда забор делает именно специалист, — подытожил Гайдук.

Психолог рассказал, почему возникает страх и депрессия во время пандемии Covid-19.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка