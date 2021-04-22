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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Хирурги из Сум впервые применили 3D-моделирование при операции на бедре

Хирурги из Сум впервые применили 3D-моделирование при операции на бедре

В сумской Центральной городской клинической больнице впервые применили методику 3D-моделирования с изготовлением пластикового прототипа кости пациента.

— Молодой человек больше года назад упал с высоты и сильно пострадал — тяжелая черепно-мозговая травма не давала возможности серьезно заняться переломом бедра, — рассказывает заведующий ортопедо-травматологическим отделением №2 Юрий Барабан. – На то время его не прооперировали, кость срослась неправильно — с остаточной деформацией, что не позволяло молодому человеку полноценно двигаться.

Ортопеды Центральной больницы при планировании операции решили применить 3D принт-моделирование.  По данным КТ-обследования создали 3D-модель бедренной кости пациента. Такой персонифицированный макет  помог сделать точные расчеты введения металлоконструкций и углов выравнивания кости. В результате операции врачи успешно исправили деформацию кости.

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В Европе такие методы хирургического лечения являются стандартом. Создание 3D-модели дает возможность разработать индивидуальную операцию. Это сокращает время хирургического вмешательства и делает его менее инвазивным.

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Источник: dancor.sumy

Фото: Dreamstime

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