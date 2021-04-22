В сумской Центральной городской клинической больнице впервые применили методику 3D-моделирования с изготовлением пластикового прототипа кости пациента.

— Молодой человек больше года назад упал с высоты и сильно пострадал — тяжелая черепно-мозговая травма не давала возможности серьезно заняться переломом бедра, — рассказывает заведующий ортопедо-травматологическим отделением №2 Юрий Барабан. – На то время его не прооперировали, кость срослась неправильно — с остаточной деформацией, что не позволяло молодому человеку полноценно двигаться.

Ортопеды Центральной больницы при планировании операции решили применить 3D принт-моделирование. По данным КТ-обследования создали 3D-модель бедренной кости пациента. Такой персонифицированный макет помог сделать точные расчеты введения металлоконструкций и углов выравнивания кости. В результате операции врачи успешно исправили деформацию кости.

В Европе такие методы хирургического лечения являются стандартом. Создание 3D-модели дает возможность разработать индивидуальную операцию. Это сокращает время хирургического вмешательства и делает его менее инвазивным.

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Источник: dancor.sumy